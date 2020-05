Dumoulin zegt lidmaatschap club voor 'geloofwaardige wielersport' op

Jakobsen wint virtueel sprinters­bal: ‘Was best een beetje ner­veus’

23 mei Wielrenner Fabio Jakobsen heeft een virtuele sprintcompetitie gewonnen. De Nederlands kampioen was de beste in de Challenge of the Stars. Hij streed op de rollenbank met acht concurrenten op een licht hellend traject van 1,2 kilometer in Toscane.