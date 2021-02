Dupont wint in Ster van Bessèges na door valpartijen ontsierde massasprint

Timothy Dupont heeft de tweede etappe in de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De Belg van Bingoal - Wallonie Bruxelles was na 154 kilometer in een door valpartijen ontsierde massasprint in La Calmette de snelste. Hij bleef De Fransman Pierre Barbier en de Europees kampioen Giacomo Nizzolo voor. De leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Christophe Laporte, die als vijfde finishte.