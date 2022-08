Dylan Groenewegen met overmacht de snelste in Noorwegen: ‘We hebben een lekker wijntje verdiend’

In het algemeen klassement blijft Groenewegen op achterstand. In de eerste etappe waren er flinke beklimmingen, waardoor hij de kop van de wedstrijd in de finale niet bij kon houden. Voor de 29-jarige Amsterdammer was het zijn zevende zege van het seizoen. Vorige maand won hij nog een rit in de Tour de France.

,,Nick Schultz zette me geweldig af in de sprint. Ik begon de sprint misschien wat vroeg, maar het was voldoende. Een mooie zege”, keek Groenewegen terug. Eerder was hij nog bijna gevallen. “Ik kwam in de berm terecht, maar de ploeg heeft me daarna weer keurig voorin afgeleverd. Ik kijk uit naar de komende dagen. De benen zijn na de Tour nog steeds goed. Ik denk dat we vanavond een lekker wijntje verdiend hebben.”