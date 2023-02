Dylan Groenewegen raakt leiderstrui kwijt in Saoedi-Arabië, Olav Kooij geklopt door Biniam Girmay

Dylan Groenewegen is niet langer de leider in de Ronde van Saoedi-Arabië. De 29-jarige Nederlander, maandag winnaar van de openingsetappe, moest in de derde rit van Al Manshiyah Train Station naar Abu Rakah in de slotfase afhaken op een lastig klimmetje.

De leiderstrui gaat nu naar de Italiaan Jonathan Milan, al zal de renner van Bahrain-Victorious een dubbel gevoel aan de etappe hebben overgehouden. Hij leek op weg naar zijn tweede ritzege, maar werd kort voor de streep gepasseerd door Søren Waerenskjold. De Nederlander Cees Bol werd derde.

Voor de 22-jarige Waerenskjold was het zijn eerste zege als prof. Vorig jaar werd hij nog wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. De Ronde van Saoedi-Arabië duurt nog tot en met vrijdag.

Arnaud De Lie wint in Frankrijk

Niet alleen in Saoedi-Arabië wordt er gekoerst, ook in Europa is het wielerseizoen inmiddels begonnen. De openingsetappe in de Ster van Bessèges is een prooi geworden voor de Belg Arnaud De Lie. In een oplopende sprint bleef de renner van Lotto Dstny oud-wereldkampioen Mads Pedersen en Benoît Cosnefroy voor. Voor De Lie is het al zijn tweede overwinning van het seizoen nadat hij eerder de Gran Premi Valencia op zijn naam schreef. De Ster van Bessèges duurt nog tot en met zondag en werd vorig jaar gewonnen door Benjamin Thomas.



,,We hadden deze finish afgelopen maandag verkend en ik merkte dat het op 500 meter van het einde iets vlakker werd”, reageerde De Lie. ,,Net daar plaatste Pedersen zijn versnelling. Ik beet me vast in zijn wiel en voelde me nog sterk genoeg om hem te achterhalen en richting de finish te knallen. Het voelt super om op dergelijke manier te winnen.”

De rit ging over 160 kilometer met start en aankomst in het Franse Bellegarde. De Belg Dylan Teuns werd op 3 seconden van de winnaar vierde. De Lie is ook de eerste leider in deze Franse vijfdaagse.

Olav Kooij geklopt door Biniam Girmay: ‘Iets te vroeg in de wind’

De eerste etappe in de Ronde van Valencia is net niet gewonnen door Olav Kooij. De sprinter van Jumbo-Visma werd in een massasprint geklopt door Biniam Girmay, die over net iets meer jus in de benen bleek te beschikken na drie lange, maar niet al te zware beklimmingen.



Girmay ging in Altea de sprint van ver aan. Kooij zat aan de andere kant van de weg en kon niet in de buurt komen van Girmay, die twee jaar geleden op het WK voor beloften de renner van Jumbo-Visma in een sprint om zilver ook te snel af was. Voor Kooij is de Ronde van Valencia zijn eerste koers van het jaar, Girmay heeft al een paar voorbereidingskoersen in Spanje gereden. De Eritreeër, vorig jaar winnaar van Gent-Wevelgem en een Giro-etappe, werd een keer derde en tweede op Mallorca. De Ronde van Valencia duurt net als de Ster van Bessèges tot en met zondag.

,,Het was lastig vandaag”, zo blikte de renner van Jumbo-Visma terug. ,,Maar mede door de hulp van mijn ploeggenoten wist ik toch steeds weer aan te haken. Helaas kwam ik op het beslissende moment net iets te vroeg in de wind te rijden. Ik was liever wat later aangegaan. Girmay had echter het verschil gemaakt en won verdiend. Toch denk ik dat ik kan terugkijken op een goede dag.”

