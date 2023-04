Dylan van Baarle mist Ronde van Vlaanderen: ‘Dit is een aderlating voor de ploeg’

Dylan van Baarle komt dit jaar niet in actie in de Ronde van Vlaanderen. De nummer twee van vorig jaar ontbreekt vanwege ziekte in de selectie van Jumbo-Visma voor het wielermonument dat komende zondag verreden wordt.

Van Baarle, dit jaar nieuw bij de Nederlandse ploeg, miste woensdag Dwars door Vlaanderen door de gevolgen van zijn valpartij vorige week in de E3 Saxo Classic. Van Baarle eindigde vorig jaar achter Mathieu van der Poel als nummer twee in De Ronde, een week later schreef hij Parijs-Roubaix op zijn naam. Dit jaar was hij al de beste in Omloop Het Nieuwsblad.

Kopman Wout van Aert heeft zondag gezelschap van de dit voorjaar ijzersterke Fransman Christophe Laporte, Tiesj Beoot, Edoardo Affini, Tosh van der Sande, Nathan van Hooydonck en Tim van Dijke. ,,De afwezigheid van Dylan is een aderlating voor de ploeg", reageerde Van Aert, die zelf vorig jaar de Ronde van Vlaanderen miste wegens ziekte. ,,Het is jammer voor ons, we moeten het proberen op te vangen.” Van Aert ontsnapte zelf eerder deze week aan de dood tijdens een training in Nederland, zo vertelde een oud-collega.

Ondanks de afwezigheid van Van Baarle zal Jumbo-Visma volgens sportief directeur Maarten Wynants de koers moeten dragen. ,,Dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille, als je met een sterke ploeg aan de start komt. Maar wij kunnen dat. Ook al starten er in Brugge nog topfavorieten als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. De afgelopen koersen waren die niet aanwezig, dat geeft dus wel een heel vertekend beeld van de wedstrijden. Maar we kunnen hen als team verslaan.”

Geeft Wout van Aert koers weer weg?

Wynants verwacht niet dat Van Aert een eventuele zege zal weggeven, zoals hij deed met Gent-Wevelgem. ,,Gent-Wevelgem had hij al. Het geeft wel aan hoe Wout in elkaar steekt. Leven en laten leven. Het siert hem als mens en het toont aan dat hij al heel wat bagage op zijn palmares heeft staan”, besloot Wynants.

Van Aert: ,,Wij hebben al veel champagne gedronken en we beseffen maar al te goed dat we schitterende koersen gewonnen hebben. De stress is er zondag bij iedereen. Ook al heb je veel gewonnen of niet. Iedereen begint in Brugge vanaf nul. Natuurlijk geeft een goed rapport veel vertrouwen. Ik wil zeer graag de Ronde of Roubaix aan mijn palmares toevoegen. Deze koersen staan met stip genoteerd op het verlanglijstje.”

