E3 Harelbeke: dit zijn de favorieten

2. Tiesj Benoot

Benoot wilde dit jaar zijn status als grote belofte waarmaken en is daar eigenlijk in maart al in geslaagd. Met een indrukwekkende zege in de Strade Bianche plus een vierde plek in het eindklassement van Tirreno-Adriatico hoort de 24-jarige man uit Gent nu bij de grote jongens. Deze winter omcirkelde hij de Ronde van Vlaanderen met rood. Gezien het recente verleden moet een wielrenner dan ook al dik in orde zijn in de E3 Harelbeke, het kleine broertje van ‘Vlaanderens Mooiste’.