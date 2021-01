Een blij maar gesloopt meisje

Het winnen van de wereldbeker als hoogtepunt in je carrière. ,,Ik kan me voorstellen dat de buitenwereld dat zo ziet", zegt Sanne van Paassen als ze thuis in Vlierden teruggaat naar de winters dat ze grote veldritten won en op 23 januari 2011 op 22-jarige leeftijd in Hoogerheide met de wereldbeker in haar handen stond. Zelf kijkt ze er inmiddels anders tegenaan. ,,In topsport word je door anderen beoordeeld op prestaties. Zelf vind ik mijn comeback in 2015 na twee jaar blessureleed een veel grotere prestatie."