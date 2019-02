‘Een huldiging? Geef mij maar een nieuwe fiets’

Van de feestelijke taart die Corendon-baas Atilay Uslu hoog in de Skybar van zijn eigen hotel aansnijdt, wil Mathieu van der Poel best een stukje mee eten. De champagne slaat de wereldkampioen de dag na zijn winnende race in Bogense echter vriendelijk af. ,,Gisteravond heb ik al genoeg alcohol gedronken", laat het paradepaardje van de cross weten.

Uitkijkend over de luchthaven Schiphol staat Van der Poel op een regenachtige maandagmiddag nog één keer de pers te woord. Het is op de taart en champagne na een vrije sobere bijeenkomst. Vier camerateams en een handjevol journalisten kijken met hem terug op de zege die zoveel emoties losmaakte bij Van der Poel.

Quote De huldiging heb ik gisteren al gehad. Op het podium. Een mooier moment daarvoor is er niet. Mathieu van der Poel Heel wat anders hoe Vlaamse veldritkampioenen doorgaans door het thuisfront worden ontvangen. In het buurthuis van het dorp vloeit het bier dan rijkelijk, schenkt de kampioen het volk enkele vaten, wordt er gezongen en laat de renner zich onderdompelen in de dronken adoratie van zijn fans. ,,Voor mij hoeft dat niet", zegt Van der Poel. ,,De aandacht voor de wereldtitel is leuk, maar het liefst ga ik nu gewoon weer verder met waar ik mee bezig ben. Met fietsen dus. De huldiging heb ik gisteren al gehad. Op het podium. Een mooier moment daarvoor is er niet."

Genieten van het succes

En dus bedankt hij vriendelijk voor het aanbod van zijn fans uit Hoogerheide om daar door het dorp in het zonnetje te worden gezet. De vraag of hij zich wel de tijd gunt om te genieten van het succes, ontlokt een typisch Van der Poel antwoord. ,,Ik geniet van de nieuwe fiets die ik nu krijg. En van andere nieuwe spullen", zo kijkt hij vooral uit naar de regenboogcollectie waarin en waarmee hij vanaf woensdag in Maldegem het veld weer induikt. Wie denkt dat Van der Poel na de verlossende zege op het WK veldrijden ook maar even heeft overwogen om de focus nu al te verleggen naar het wegseizoen, heeft het mis. ,,Ik heb nog twee klassementen (Superprestige en DVV Trofee) te winnen. Daarna pak ik even rust en dan komt de weg. Ik houd me wel bezig."

,,De drie verloren WK's van de afgelopen jaren heb ik nooit teruggekeken", laat Van der Poel weten. ,,Die van gisteren heb ik ook nog niet teruggezien. Maar dat ga ik wel doen nu." Waar hij vooral benieuwd naar is? ,,Niet iets speciaals. Gewoon kijken." Gewoon genieten dus. Het moment dat Wout van Aert een foutje maakte op de schuine helling en daardoor Van der Poel moest laten gaan, zag of voelde hij niet gebeuren. ,,Het verbaasde me echter niet. Nadat Wout terug was gekomen bij mij, ging hij even op kop rijden om het tempo te drukken. Toen wist ik eigenlijk al genoeg."

