Een paar ronden leek het in Ruddervoorde nog op een wedstrijd ook

Mathieu van der Poel wil naar Vuelta

3 november Hij is nog niet eens aan zijn crossseizoen begonnen, de klassiekers op de weg komen er nog aan en in de zomer is zijn grote doel de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen. Maar Mathieu van der Poel heeft alweer een nieuw plan voor aankomend jaar: de Vuelta, die start in Nederland.