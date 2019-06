Een variant van 'Wie is de Mol?’

Elfsteden­held Arnold Stam (50) en zijn zonen kleuren Bavaria-wielerron­de van Lieshout

11 juni Heel Nederland keek in 1997 mee toen Arnold Stam uit Sprang-Capelle in de voorlopig laatste Elfstedentocht in de beslissende kopgroep meedeed om de winst. De echte sportliefhebber weet dat hij in de ‘tocht der tochten’ een vijfde plek uit het vuur sleepte. Eigenlijk was die plaats voorbehouden aan Piet Kleine, maar hij was vergeten te stempelen en dus schoof Stam op.