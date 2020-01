Eetstoornissen komen, vrees ik, veel vaker voor in de sport dan we denken

Bernhard Eisel stopt na profcarriè­re van 19 jaar met wielrennen

14 januari De Oostenrijkse wielrenner Bernhard Eisel (38) heeft zijn professionele loopbaan na negentien jaar beëindigd. Hij boekte in 2010 in Gent-Wevelgem zijn mooiste zege. Eisel behaalde ook overwinningen in de rondes van Qatar en Zwitserland en schreef in 2008 Parijs-Bourges op zijn naam.