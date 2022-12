Eindejaarsserie podcast In Het Wiel | ‘Alle grote ploegen willen hem, maar Mathieu van der Poel wil gewoon plezier hebben’

In deze vijfde en laatste aflevering in deze serie draait alles om Mathieu van der Poel. Hij is misschien wel de meest besproken wielrenner van 2022, al is het maar door de bizarre wending tijdens het WK in Australië. Maar er was meer. Zoals een prachtige roze trui in Hongarije, in een door Van der Poel gekleurde Ronde van Italië.



Een terugblik op zijn wielerjaar aan de hand van zeven fragmenten.