Eindelijk is er weer koers in Eindhoven

De High Tech Campus in Eindhoven staat dit weekend in het teken van een groot opgezet nieuw wielerevenement.

Lang leek hij voorbestemd om het bedrijf van zijn ouders over te nemen. Boxtelaar Björn van de Langenberg (38) kon de rest van zijn werkbare leven als boomkweker gaan invullen en was tevreden, maar ontdekte gaandeweg iets waar hij ziel en zaligheid pas echt in kon stoppen. Als recreatierenner zag hij eerder dit decennium voor het eerst hoe de wielersport mensen uit alle hoeken van de samenleving kan verbinden. ,,Daarna heb ik op een gegeven besloten het roer om te gooien in het leven en ben ik begonnen met het organiseren van wielercafés en sportclinics."

Zaterdag breekt voor Van de Langenberg een belangrijke nieuwe fase in zijn loopbaan als organisator aan. Hij is de initiatiefnemer achter een groot nieuw wielerevenement in Eindhoven, dat alle grote wielerrondes is kwijtgeraakt. Koersen voor topcoureurs in bijvoorbeeld Vlokhoven en Stratum verdwenen recent nog en ook in de binnenstad is voor de liefhebbers van zoevende wielen in wedstrijdverband niets van importantie meer over. ,,Terwijl dit van oudsher toch echt een wielerstreek bij uitstek is en Eindhoven ook een wielerstad is", vindt Van de Langenberg.

Wielerevenement

Op de High Tech Campus is hij vandaag de animator van een breed opgezet nieuw wielerevenement. Topsport en breedtesport komen bij het High Tech Crit Festival dicht bij elkaar. Bij de regionale topkoersen voor mannen en dames, meetellend voor het Belisol Eindhoven - Kempenklassement hoopt Van de Langenberg op een aansprekende winnaar. Ook voor niet-wedstrijdrenners zijn er zaterdag en zondag tal van op- en instapmomenten, bijvoorbeeld jeugdkoersen, een ploegentijdrit en een toertocht. Als klap op de vuurpijl haalde Van de Langenberg een officieel Nederlands Kampioenschap binnen. Niet voor de elite-renners, maar wel de categorie net daaronder. Coureurs die ouder zijn dan 30, 40, 50 en 60 strijden in verschillende categorieën om het rood-wit-blauw. ,,Het zou eerst in Rucphen worden georganiseerd, maar via oud-coureur Gerben van den Broek (nu wielerjournalist, red.) vernam ik dat het niet doorging. Al snel bleek het hier wel te kunnen en in een paar dagen was alles geregeld."

