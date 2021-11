EK cross zonder grootste sterren als Mathieu van der Poel: ‘De planning is simpelweg te moeilijk’

Door Daan Hakkenberg



De verzameling kampioenstruien van Mathieu van der Poel is imposant en museumwaardig. In de computerkamer van zijn ouderlijk huis in Kapellen hangen er zeker dertig, in alle soorten en maten. De meeste zijn rood-wit-blauw, maar er is ook een handvol regenboogtruien. En zes EK-truien, wit met blauwe banen en gele sterren: eentje van het mountainbiken (2019) en vijf van de cross, driemaal bij de profs en twee keer bij de junioren.