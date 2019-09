Ellen van Dijk breekt bovenarm en bekken bij val in Ladies Tour

Van Dijk werd een maand geleden nog Europees kampioen tijdrijden. Ze wacht een operatie aan haar bovenarm en mist daardoor de WK wielrennen later deze maand in Yorkshire. Hoelang Van Dijk moet toekijken is nog niet bekend.



Van Dijk (32) veroverde vorige maand in Alkmaar voor de vierde keer op rij de Europese titel tijdrijden. Het gaf haar de bevestiging dat de rugklachten, die haar al tijden parten speelden, geen belemmering vormden om zich op de WK in Engeland te richten. Daar hoopte ze op nieuw succes na het behalen van de wereldtitel op de tijdrit in 2013 in Florence.