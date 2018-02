Enorme dopingvondst bij ploeg overleden zoon Rumsas

Altopack-Eppela is een van de grootste amateurteams van Italië. Linas Rumsas (21) reed voor de ploeg en werd vorig jaar dood aangetroffen in zijn huis. De Italiaanse politie arresteerde de vader en manager van de overleden coureur en kwam zo op het spoor van een dopingnetwerk. ,,Linas Rumsas zette tijdens de maanden voor zijn dood betere resultaten neer dan ooit tevoren. En dat in lastige wedstrijden'', meldt de politie vandaag op een persconferentie. ,,Daarom vermoeden we dat zijn overlijden het gevolg is van verboden middelen.''



Linas is de zoon van Raimondas Rumsas, die in 2000 de Ronde van Lombardije won en twee jaar later derde werd in de Tour de France. Vanwege dopinggebruik werd dat laatste resultaat geschrapt. Zijn andere zoon, Raimondas junior, testte op 6 september positief op het groeihormoon GRHP-6.



De aangehouden medewerkers van Altopack-Eppela zouden jonge wielrenners aangezet hebben tot het gebruik van verboden middelen. ,,Uit onderzoek blijkt dat er een dopingsysteem was binnen die ploeg'', verklaart de politie. ,,Ploegbaas Luca Franceschi haalde de meest beloftevolle renners binnen en heeft hen gepusht om doping zoals Epo te gebruiken die hij de renners zelf verschafte.''