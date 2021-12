Ernstig zieke Allan Peiper stopt als ploegleider: ‘Mijn behandeling heeft een enorme tol geëist’

Peiper zette in oktober, na Parijs-Roubaix, al een punt achter zijn loopbaan als technisch directeur van UAE. De ploeg hoopte nog dat hij door zou gaan als adviseur, maar dat ziet Peiper niet zitten. ,,Mijn kankerbehandeling, die ik al zes jaar onderga, heeft een enorme tol geëist. Zowel op mentaal als fysiek vlak. Zo veel dat ik mijn job niet kan doen zoals ik het wil. De voorbije drie jaar heb ik een fantastische tijd beleefd bij UAE. Het team nam me aan, terwijl ze wisten dat ik ziek was, en heeft me elke kans geboden. Ze steunden me door dik en dun en toonden begrip voor mijn situatie. Daar ben ik dankbaar voor.”



Het grootste succes uit zijn loopbaan als sportdirecteur boekte Peiper in de zomer van 2020. Hij leidde toen Tadej Pogacar naar zijn eerste eindzege in de Tour de France. Een prestatie die hem de prijs voor ‘Ploegleider van het Jaar’ opleverde.