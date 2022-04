Ethan Hayter schrijft proloog Ronde van Romandië op zijn naam, Steven Kruijswijk 95ste

Topfavo­riet Vermelt­foort zet de turbo aan en wordt de grote triomfator in Gerwen

Coen Vermeltfoort is maandagmiddag de grote triomfator geworden in de 54ste wielerronde van Gerwen. Na drie jaar werd deze criteriumklassieker weer gereden en de 34-jarige Vlijmenaar werd zoals verwacht de eindwinnaar. Door corona bleef Gerwen enkele jaren verstoken van koers, maar maandag was het een ouderwets wielerfeest.

18 april