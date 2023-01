,,Het was hectisch en gevaarlijk. Ik reed volgens mij bijna op een vrouw”, zei Evenepoel bij Sporza. De 22-jarige Belg van Soudal - Quick-Step zou de sprint aantrekken voor Europees kampioen Jakobsen , maar ze raakten elkaar kwijt toen de weg zich in tweeën splitste. Op de splitsing stonden enkele toeschouwers in plaats van de gebruikelijke seingevers. De Nederlander ging de verkeerde kant op en was daardoor al voor de massasprint begon kansloos voor de winst.

,,Het zou niet mogen dat er op 1,2 kilometer van de finish nog zo’n open stuk is waarbij je niet weet waar je moet rijden en waar mensen nog oversteken”, aldus Evenepoel. ,,Jammer, want we waren perfect op de afspraak en Fabio kon niet sprinten door miscommunicatie over links of rechts. Het was misschien wel een onaanvaardbare slotkilometer.”