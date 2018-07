Evy Kuijpers hoort bij de matadoren: 'Als ik prof kan worden, ga ik er vol voor'

Ze leeft al een paar weken in een roes en wordt beter en beter. Evy Kuijpers (23) draait de laatste weken de grote molen rond alsof ze een potlood slijpt en blijkt vlak voor de streep nog rap ook. Het hele peloton weet dat er momenteel wat achter zit, als het krachtmens op de pedalen gaat staan.

Zaterdag leek ze bij het NK in Hoogerheide even boven zichzelf uit te stijgen en op weg naar een enorme sensatie. Omringd door wereldtoppers als Marianne Vos, Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Annemiek van Vleuten koos de Lieropse amateurrenster tien kilometer voor de finish brutaal de aanval. Heel Lierop zat na 131 kilometer koers op het puntje van de stoel en zag de favorieten even naar elkaar kijken. Kuijpers sloop metertje voor metertje weg en alleen Blaak onderkende in het hete Zuidwest-Brabant tijdig het gevaar. ,,Ik had niet in de gaten dat ze eraan kwam", keek Kuijpers een dag later nog eens terug. Wereldkampioene Blaak ging erop en erover. ,,Als ik haar wel had zien aankomen? Misschien had ik dan nog even aan het wiel kunnen blijven, maar bij mij was het beste er wel af. Chantal was de sterkste en heeft het tot de streep knap volgehouden."

Matadoren

Voor Kuijpers was de buit op dat moment binnen, al had er misschien nog meer ingezeten. Ze wilde Nederlands kampioen bij de amateurs worden en was tussen de beroepsrensters de enige die in de absolute finale nog overbleef. Na de eindsprint restte een prachtige vijfde plek in het totaalklassement. Ze doet niets onder voor de matadoren en liet afgelopen weekend zien een van de beste rensters van Nederland te zijn.

Prof