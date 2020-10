Ewan volgt Jakobsen op in Scheldeprijs

De laatste jaren begint de Scheldeprijs op Nederlands grondgebied, maar door de aangescherpte coronamaatregelen was het dit jaar niet mogelijk om in Terneuzen te starten. Als alternatief kwam de organisatie met een ‘kermiskoers’ van tien ronden rondom Schoten op de proppen. Lange tijd reden er acht renners aan de leiding met Mark Cavendish als bekendste naam.



De Brit zat zondag tijdens Gent-Wevelgem ook al mee in de vlucht van de dag en vertelde na afloop geëmotioneerd dat het wel zijn laatste koers kon zijn. Vandaag stond hij 'gewoon’ aan het vertrek van de Scheldeprijs, de koers die hij drie keer wist te winnen. ,,Met al de coronamaatregelen dacht ik even dat er na Gent-Wevelgem geen koersen meer zouden zijn. En ik heb nog geen team voor volgend seizoen. Mijn contract met Bahrain McLaren loopt af. Daarom dacht ik dat ik mijn laatste koers gereden had", vertelde hij voor de start.

Cavendish haakte twee ronden voor het einde af, waardoor er zeven aanvallers overbleven. Piotr Havik (Riwal) liet zich nog mooi van voren zien, maar zoals elke editie sinds 2005 (toen won verrassend Thorwald Veneberg) draaide het op een massasprint uit. Caleb Ewan won met een straatlengte verschil in een door een valpartij ontsierde sprint. Pascal Ackermann, de veroorzaker van de val door een zwieper naar rechts, drukte zijn wiel als tweede over de streep voor Niccolo Bonifazio, maar werd later door de jury teruggezet in de uitslag. Bryan Coquard eindigde zodoende als derde.



Arvid de Kleijn van de ploeg Riwal Securitas Cycling Team was op de zevende plaats de beste Nederlander. Topfavoriet Sam Bennett werd slechts achtste.

Officieus WK

,,Ik ken de reputatie van deze wedstrijd”, vertelde Ewan na afloop bij Sporza. Vrijwel alle topsprinters wonnen de koers die bekendstaat als het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters al een keer. ,,Ik heb in België niet eerder een wedstrijd van dit niveau gewonnen. Ook voor de ploeg is dit een belangrijke zege.”



Voor Ewan is het zijn zevende zege van het seizoen. Eerder won hij al twee ritten in de Tour Down Under, een etappe in de UAE Tour, de openingsrit van de Ronde van Wallonië en twee Touretappes.

Volledig scherm Mark Cavendish in de kopgroep. © AFP

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Caleb Ewan viert de zege. Links Niccolo Bonifazio, rechts Bryan Coquard. © BELGA