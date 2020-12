Fabio Aru verkast naar Qhubeka-Assos

Aru won in 2015 de Ronde van Spanje en eindigde ook twee keer op het podium bij de Ronde van Italië. Daar werd hij derde in 2014 en tweede in 2015.

Van 2013 tot en met 2017 kwam Aru uit voor Astana. Sinds zijn overstap naar Emirates in 2018 wist hij niet meer te imponeren. Zijn Italiaanse titel in 2017 en de etappezege in de Tour in hetzelfde jaar naar La Planche des Belles Filles waren zijn laatste noemenswaardige prestaties.



NTT verkeerde in financiële problemen en het was lange tijd onduidelijk of de ploeg volgend seizoen nog zou bestaan. Half november gaf de ploegleiding aan dat de komende periode in het teken van "het vechten voor het voortbestaan van de ploeg" zou staan. Onlangs werd het voortbestaan verzekerd door het aantrekken van een nieuwe geldschieter.