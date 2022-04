Fabio Jakobsen kijkt na mislukte Scheldeprijs vooruit: ‘Die Champions League-finale, daar wil ik komen’

Door Daniël Dwarswaard



Verzopen door de regenbuien en murw gebeukt door de harde wind rolt Fabio Jakobsen de Markt van Schoten op. Hij heeft er de pest in. Vaak de vrolijkste renner van het peloton, nu simpelweg chagrijnig. Hij, één van de beste sprinters ter wereld, wordt slechts vijftiende in de Scheldeprijs. Normaal gesproken een voorspelbare wedstrijd, die steevast eindigt in een massasprint. Maar hoe anders is het deze keer. Wind en regen dus. Jakobsen en zijn ploeg Quick-Step missen vroeg in de wedstrijd de beslissende ‘waaier’. Urenlange reparatiewerkzaamheden leveren daarna niets meer op.