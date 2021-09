Fabio Jakobsen sprint naar zege in Doornik

De Nederlandse sprinter van de Belgische formatie Deceuninck - Quick-Step was na 177 kilometer de sterkste in de eindsprint van een groepje renners. Hij klopte in Doornik de Belg Jordi Meeuws, die als tweede eindigde. De Deen Mads Pedersen kwam als derde binnen, net voor nummer 4 Danny van Poppel.

Voor Jakobsen was het alweer zijn zevende seizoenszege. De 25-jarige coureur keerde in april terug in het peloton na zijn zware crash vorig jaar in de Ronde van Polen. Voor zijn ploeg was het de 63ste overwinning in dit seizoen.

,,Het was een mooie koers”, liet Jakobsen na afloop weten. ,,Het was nooit saai, er was voortdurend actie. Op het eind reden er dertig man weg, onder wie twee renners van onze ploeg, dus op zich was dat niet slecht.”

In de laatste ronde kwam alles weer bij elkaar. ,,En dan was het aan mij om te sprinten. Iedereen deed zijn werk perfect. Ik zat in de sprint eerst achter Mads Pedersen en daarna in het wiel van Danny van Poppel. Ik besloot om aan te zetten op 200 meter. Ik moest nog wel even de benen stil houden in die sprint en het werd nog wat spannend, maar ik kon gelukkig toch winnen. Geweldig.”

Jakobsen rijdt komende week nog de Waalse eendagswedstrijd Binche-Chimay-Binche, die ook bekend staat als Mémorial Frank Vandenbroucke. ,,Daarna zit het seizoen erop en neem ik vakantie. Wie had dit een jaar geleden durven denken na mijn val? Ik kan opnieuw koersen, ik doe weer mee. Ik amuseer me en ik kan opnieuw winnen. Ik ben enorm dankbaar voor alles wat ik nu nog kan doen.”