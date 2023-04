Filip Maciejuk verontschuldigt zich na veroorzaken horrorcrash in Vlaanderen: ‘Dit was een grote fout’

,,Dit zou niet mogen gebeuren, het was een grote beoordelingsfout van mij”, aldus Maciejuk, die door de wedstrijdjury uit koers werd gezet. ,,Het was niet mijn bedoeling om dit te veroorzaken. Ik kan nu alleen maar mijn excuses aanbieden en hieruit leren voor de toekomst. Nogmaals sorry aan het peloton, mijn ploeggenoten en de supporters.”

De renner van Bahrain-Victorious had in aanloop naar de eerste beklimming van de Oude Kwaremont, op zo’n 140 km van de streep, een massale valpartij veroorzaakt door onoordeelkundig in te schuiven in de kop van het peloton nadat hij in de graskant was beland. De valpartij leidde tot de opgave van onder anderen Tim Wellens en Peter Sagan. Wellens brak door de val zijn sleutelbeen. Ook Wout van Aert was betrokken bij de massale val, hij liep daarbij een wonde op aan de knie. Er gingen ten minste dertig renners tegen het asfalt.