Filippo Ganna wint tijdrit in Tirreno-Adriatico

In Giro maakte Schijndel­se Pauliena Rooijak­kers kennis met de wereldtop: ze werd zo hard voorbijge­fietst dat ze verkouden werd

Geen Strade Bianche deze zaterdag voor wielrenster Pauliena Rooijakkers (29). Ze is net hersteld van een keelontsteking. De klimster van Canyon//SRAM richt zich in eerste instantie op de Trofeo Alfredo Binda, die over twee weken plaatsvindt.