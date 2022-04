Fotofinish beslist Amstel Gold Race: Kwiatkowski blijft reeds gefeliciteerde Cosnefroy nipt voor

Video Spektakel in Baskenland: Roglic verliest leiders­trui, gekke botsing Vingegaard

Remco Evenepoel is de nieuwe leider in de Ronde van het Baskenland. Het 22-jarige talent van Quick Step-Alpha Vinyl neemt de trui over van Primoz Roglic, dankzij een aanval in de finale van de vijfde etappe. De spectaculaire rit werd gewonnen door vluchter Carlos Rodriguez van Ineos.

8 april