Fotoserie | Hoe Nederland zich kon vergapen aan de gele trui

Eerste zege in 2 jaar Danny van Poppel sprint naar zege in Gooikse Pijl

20 september Danny van Poppel heeft voor het eerst na bijna twee jaar weer een wielerkoers gewonnen. De Nederlandse sprinter van de ploeg Circus-Wanty Gobert was zondag de beste in de Gooikse Pijl, een koers over 200 kilometer in en rond het Belgische Gooik.