Gaviria klopt Ackermann op de meet in eerste rit Ronde van Guangxi

De Italiaan Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) eindigde als derde in de etappe over 135,6 kilometer, met start en finish in Beihai. Julius van den Berg had in de finale nog een dappere poging gedaan om een massasprint te voorkomen. De 22-jarige renner uit Purmerend, rijdend voor Education First, sprong op 10 kilometer van de streep achter de ontsnapte Belg Victor Campenaerts aan. Hij sloeg samen met de houder van het werelduurrecord een aardig gaatje, maar met nog 3 kilometer te gaan, was de Nederlands-Belgische vluchtpoging voorbij. In de massasprint trok Gaviria letterlijk op de streep de winst naar zich toe.