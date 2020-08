Geblesseerde Steven Kruijswijk zegt af voor Tour de France

Onderuit in ‘levensgevaarlijke’ afdaling

Kruijswijk ging afgelopen zaterdag in de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné onderuit in de afdaling van de Col de Plan Bois. Naast enkele wonden had de 33-jarige Brabander met name last van zijn schouder die uit de kom was. In die schouder blijkt dus een breukje te zitten. Overigens was ploegmaat Tom Dumoulin woedend over het feit dat die afdaling in het parkoers was opgenomen. ,,Die was levensgevaarlijk, vol met kuilen‘’, fulmineerde hij na afloop.