Geduld van Van Avermaet raakt op

Onzekerheid BMCHet geduld van wielrenner Greg Van Avermaet is bijna op. De olympisch kampioen uit België wil snel weten waar hij aan toe is bij zijn ploeg BMC, die nog steeds op zoek is naar een sponsor.

Van Avermaet heeft nog steeds geen nieuw contract bij BMC omdat de toekomst van de wielerploeg onzeker is. "Maar ik kan ook niet wachten tot juli", zegt de Belg in Het Nieuwsblad. ¨Ik wacht nog maximaal vijf of zes weken."

Het huidige contract van Van Avermaet is opgesteld toen hij nog geen olympisch kampioen was. "Ik kan nu misschien nog eenmaal een goed contract tekenen", beseft de 32-jarige Belg. "Misschien wel de laatste keer in mijn loopbaan."

Van Avermaet staat in de belangstelling van Bahrain-Merida, waar zijn zwager Rik Verbrugghe ploegleider is. "Maar het is niet voor de mooie ogen van Rik dat ik dat meteen ga doen", zegt hij.