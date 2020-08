Geen breuken bij Belgisch supertalent Evenepoel na afgrijselijke val in ravijn

Zijn fiets bleef op de weg, maar Evenepoel was lang nergens te bekennen. Snel na de crash maakte RAI bekend dat de renner bij bewustzijn was. Uit controles in het ziekenhuis is gebleken dat het Belgische supertalent enkele kneuzingen heeft opgelopen en wat last zou hebben van zijn rechter- en heiligbeen.



Evenepoel zat in de groep met favorieten in de finale van de Ronde van Lombardije toen hij ten val kwam nadat hij een muurtje raakte. Het is niet bekend hoe diep Evenepoel is gevallen. Reddingswerkers zeggen dat Evenepoel bij bewust zijn is. Ze hebben hem uit het ravijn gekregen. De Belg is op een brancard in een ambulance gelegd en zal in een ziekenhuis verder worden onderzocht.