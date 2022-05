Geen eindzege Jumbo-Visma in Ronde van Romandië na dubbelslag Aleksandr Vlasov

Dennis veroverde de macht in de tweede etappe, nadat hij als tweede was geëindigd in de proloog op de openingsdag. In de slottijdrit van Aigle naar Villars ging het echter mis voor de Australiër van Jumbo-Visma.

Steven Kruijswijk, ploeggenoot van Dennis, reed een ijzersterke klimtijdrit. De Nederlander had even de snelste tijd, maar moest genoegen nemen met de vijfde plaats, op één minuut en vijf seconden van de ontketende Vlasov. De Rus won de race tegen de klok met een voorsprong van 31 seconden op de Duitser Simon Geschke (Cofidis) en sloeg een dubbelslag. Dennis werd slechts 22ste.

Vlasov is dus ook eindwinnaar van de Ronde van Romandië. In het algemeen klassement bleef hij de Zwitserse thuisrijder Gino Mäder (Bahrain-Victorious) vijftig tellen voor. De derde en laatste podiumplek ging naar Geschke, op 55 seconden van Vlasov. Kruijswijk eindigde als zevende in het eindklassement, één plaats en twee tellen voor ploeggenoot Dennis.



De 26-jarige Vlasov won in februari al de Ronde van Valencia. In zowel de Ronde van het Baskenland als de Waalse Pijl eindigde hij als derde. Gisteren kon de de Rus ook al juichen, want toen won zijn Colombiaanse teamgenoot Sergio Higuita de koninginnenrit.