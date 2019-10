Geen Hammer Series in Hongkong, eindzege Jumbo

,,Het is jammer dat deze wedstrijd is geschrapt, maar we zijn heel blij dat we tot eindwinnaar worden uitgeroepen", zei directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. "De Hammer Series is de afgelopen jaren steeds meer gaan leven binnen ons team.”



De geel-zwarte formatie won in mei de wedstrijd in de Noorse stad Stavanger. Twee weken later in Limburg eindigde Jumbo-Visma als tweede achter Deceuninck - Quick-Step. Bij de Hammer Series rijden de ploegen in wisselende samenstellingen een klimkoers, een sprintwedstrijd en een ploegenachtervolging.