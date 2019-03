Geen Roompot, wel ploeg Terpstra naar Tour de France

Terpstra lijkt wel zeker van een plekje in de Tour de France. Ploeggenoot Ligthart hoop zichzelf in de kijker te fietsen in aanloop naar het evenement, dat op 6 juli van start gaat in Brussel. ,,Ik heb al wel drie keer de Vuelta gereden en tweemaal de Giro, maar de Tour nog nooit. Ik zit nu in een ploeg met 23 man in plaats van 30, dus de kans is alvast iets groter", zei hij tegenover de NOS.



Naast Direct Energie en Arkea-Samsic zullen ook WorldTour-ploegen Jumbo-Visma en Sunweb deelnemen aan de Tour de France.