Gehavende Van Avermaet laat Ronde van Vlaanderen schieten

,,Dit was een van de lastigste keuzes uit mijn carrière", zegt Van Avermaet, die in La Doyenne meerdere ribben brak en zijn rug blesseerde. ,,Mijn hart en hoofd zeggen verschillende dingen, maar het is simpelweg niet verstandig om van start te gaan. Ik voelde wat pijn na een korte verkenning, dus vrees ik dat het na zes uur koersen nog erger zou zijn. Ik wil niet starten om te knokken voor de vijftigste plek.”



CCC mikt nu volledig op Matteo Trentin, die tijdens Gent-Wevelgem een sterke indruk maakte. ,,Hij verkeert in goede vorm en is de leider van onze ploeg. Matteo reed goed in Gent-Wevelgem en is deze week volledig hersteld om zondag op zijn best te zijn in de Ronde van Vlaanderen. Natuurlijk is het jammer dat Greg niet meedoet aan de Ronde van Vlaanderen, maar we wisten twee weken na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik dat het een race tegen de klok zou worden. Hij heeft er alles aan gedaan om fit te geraken, maar het risico is te groot", sluit ploegleider Valerio Piva af.