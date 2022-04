Geldropse wielerronde is een prooi voor sterke renner uit Utrecht

Schuurmans liet Raymond Kreder en zijn aanvankelijke vluchtgezeld Timo de Jong achter zich. Kreder was de rapste van een groep achtervolgers, die de koers al vroeg in de plooi hadden gelegd. Ook de winnaar maakte daar deel van uit. Schuurmans had eerder dit seizoen in de ronde van Rhodos al eens in een buitenlandse koers verrast, met een tweede plek in een van de Griekse ritten.