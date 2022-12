Gemeenten willen grote wielerkoers niet meer in Zuidoost-Brabant, wethouder Geldrop-Mierlo teleurgesteld

Het Stedelijk Gebied Eindhoven dacht daar anders over en wil niet meerwerken. Bij het SGE ziet men niks in een koers over het grondgebied rondom de lichtstad, tot teleurstelling van organisator Libéma Profcycling. Namens die instantie zegt Martin de Kok wel dat er ook op andere Brabantse wegen gekoerst kan worden. ,,In andere delen van de provincie liggen wel mogelijkheden”, geeft hij aan.

Mierlo was afgelopen seizoen finishplaats in de ZLM Tour, die in juni werd verreden. Het dorp was ook nu weer kandidaat voor die status, met steun van de gemeente Geldrop-Mierlo. Op dit moment is de zaak echter van de baan, tot teleurstelling van onder meer wethouder Frans Stravers. Hij laat op zijn Facebook-pagina weten dat er in zijn ogen een goede deal was gemaakt met de organisatie van het evenement.