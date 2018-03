Gent-Wevelgem: dit zijn onze favorieten

Voor elke klassieker dit voorjaar waagt een van de wielerverslaggevers van het AD zich aan een voorspelling van het podium. Op wie moeten we vandaag letten in de Gent-Wevelgem? De wedstrijd is vandaag in een liveblog te volgen op AD.nl.

Door Daan Hakkenberg



Dylan Groenewegen

Van alle Vlaamse klassiekers biedt Gent-Wevelgem sprinters met inhoud en zonder angst voor kasseien misschien wel de grootste kans. Dus Elia Viviani en Arnaud Démare zullen om de zege willen sprinten, maar grootste kanshebber is dan toch Dylan Groenewegen. Het goudhaantje van Lotto-Jumbo staat al op vijf zeges dit seizoen, de één (etappe Parijs-Nice) nog mooier dan de ander (Kuurne-Brussel-Kuurne). Groenewegen verteert Vlaamse kasseien en hellingen prima, zijn vijfde plaats in Dwars door Vlaanderen van vorig jaar is het bewijs.

Tiesj Benoot

Probeerde afgelopen vrijdag in E3 Harelbeke tot driemaal toe achter de ontsnapte Yves Lampaert en Niki Terpstra aan te gaan. Tevergeefs. Het duo van Quick-Step was te machtig en Benoot werd geschaduwd door de ploegmaten van de latere winnaar Terpstra, maar het was tekenend voor de topvorm van de kopman van Lotto-Soudal. Won op een indrukwekkende wijze Strade Bianche. En vandaar goed om te weten: in Gent-Wevelgem zijn naast de kasseien en hellingen ook onverharde stroken opgenomen.

Jasper Stuyven

Natuurlijk had hier ook de naam van Greg Van Avermaet kunnen staan. De olympisch kampioen zal gebrand zijn op een zege nu hij in de Vlaamse wedstrijden nog altijd op nul staat. Maar Stuyven reed minimaal zo indrukwekkend in de E3 Harelbeke en moest in tegenstelling tot Van Avermaet eerst een achterstand van ongeveer vijf minuten ongedaan maken na de een massale valpartij halverwege de wedstrijd.

De Joker: Michael Valgren

Als Michael Valgren meestrijdt om de zege in Gent-Wevelgem kun je dat met goed fatsoen geen verrassing noemen aangezien hij vier weken geleden al juichend over de streep ging in Omloop Het Nieuwsblad. Toch zal Valgren nog altijd makkelijker kunnen ontsnappen dan topfavorieten als Sagan of Van Avermaet. Kan bovendien rekenen op de steun van een sterke Astana-ploeg met Magnus Cort Nielsen, Alexey Lutsenko en Laurens de Vreesde.

