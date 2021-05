Geraint Thomas na sterke tijdrit winnaar in Ronde van Romandië

Dit is wat je moet weten over de Waalse Pijl

21 april Voor de wielrenners staat vandaag de Waalse Pijl op het programma. De wedstrijd is terug op zijn vertrouwde plek op de kalender, tussen de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik in. Wat moet je allemaal weten over de 85e editie van één van de laatste voorjaarsklassiekers van het jaar. We zetten het voor je op een rij.