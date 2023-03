Gestopte Tom Dumoulin gaat aan de slag als wieleranalist bij NOS

Podcast In het Wiel | ‘Mathieu van der Poel steekt het in de fik terwijl hij geen emmers heeft om te blussen’

Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam praten na over de Strade Bianche. Om te beginnen gaat het natuurlijk over de vrouwen. Over een paard in de koers, een vreemde sprint tussen Demi Vollering en Lotte Kopecky en de mogelijke nasleep van deze dag voor SD Worx.