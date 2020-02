Gibbons houdt Impey van derde 'dubbel’ op rij bij Zuid-Afrikaans kampioenschap

Poels tweede 21-jarige Pogacar duldt geen tegenstand in Ronde van Valencia

8 februari Tadej Pogacar heeft met een tweede ritzege zijn dominantie in de Ronde van Valencia onderstreept. De pas 21-jarige Sloveen van UAE Team Emirates was in de vierde etappe de sterkste op een steile slotklim van zo'n vijf kilometer en nam de leiderstrui over van Jack Haig met nog één -vlakke- rit te gaan. Wout Poels eindigde als tweede op tien seconden van Pogacar.