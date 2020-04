Giro-winnaar Carapaz over de hel in Ecuador: ‘Niemand voorbereid op dit monster’

De regering is begonnen met het uitdelen van kartonnen dozen waarin de overledenen tijdelijk kunnen worden bewaard. Het sterftecijfer in het Zuid-Amerikaanse land ligt nog relatief laag, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat de lijken niet kunnen worden verzameld. De mortuaria zijn overvol en de ziekenhuizen kunnen de enorme druk niet aan.



INEOS-renner Richard Carapaz ziet het met lede ogen aan. ,,Het is hartverscheurend om te zien wat zich momenteel allemaal afspeelt in mijn thuisland en in de rest van de wereld’’, vertelde de Ecuadoriaan in gesprek met het Italiaanse Gazzetta dello Sport. In zijn land is de stad Guayaquil de grootste brandhaard van het virus. ,,Ik woon daar nog geen 700 kilometer vandaan. Guayaquil is economisch en toeristisch het kloppend hart van deze regio. Niemand was voorbereid op dit monster.’’