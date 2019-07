Giro-winnares Van Vleuten start in Boxmeer

Wereldbeker Van der Poel finisht als zestiende in Les Gets

16:26 Mathieu van der Poel heeft nu eens geen hoofdrol kunnen vervullen in een wedstrijd om de wereldbeker in het mountainbiken. De Nederlander van Circus-Corendon had in Les Gets een moeilijke start en kwam nooit in zijn ritme. Hij finishte als zestiende.