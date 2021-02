Gouverneur hoopt dat wielerfans wegblijven: ‘Publiek is verboden’

Van der Poel slaat Omloop over, maar rijdt zondag wel in Kuurne

25 februari Mathieu van der Poel zal zaterdag niet aan de start verschijnen van de Omloop Het Nieuwsblad, onderdeel van het Vlaamse openingsweekend. De Nederlands kampioen komt een dag later wel in actie in Kuurne-Brussel-Kuurne, zo heeft hij donderdag laten weten.