Grandioos! Zelfs val kan ontketende Mathieu van der Poel niet van heroïsche wereldtitel afhouden

38 jaar na ZoetemelkMathieu van der Poel is op fenomenale wijze wereldkampioen op de weg geworden. De 28-jarige Nederlander reed met een verschroeiende aanval in Glasgow de concurrentie uit zijn wiel, viel nog terwijl hij solo aan de leiding reed, maar greep alsnog de regenboogtrui. Joop Zoetemelk heeft na 38 jaar eindelijk een opvolger. Hij was in 1985 de laatste Nederlandse wereldkampioen.

Theo Middelkamp was in 1947 de eerste Nederlander die de wereldtitel pakte. Daarna volgden Jan Janssen in 1964, Harm Ottenbros in 1969, Hennie Kuiper in 1975, Gerrie Knetemann in 1978, Jan Raas in 1979 en Zoetemelk in 1985. Van der Poel schaart zich als achtste in dat rijtje.

Van der Poel reed 22 kilometer voor de finish, na een loodzware koers met veel aanvallen en toen de Italiaanse leider Alberto Bettiol werd bijgehaald, weg uit de groep met de Belg Wout van Aert, de Deen Mads Pedersen en de Sloveen Tadej Pogacar.



Van der Poel ging even later in een bocht in de regen hard onderuit, maar hij kon de race met onder meer een bebloede knie en elleboog en kapot tenue vervolgen en zijn voorsprong liep daarna snel weer verder op. Hij soleerde op een indrukwekkende manier naar de zege en is de opvolger van de Belg Remco Evenepoel. Van Aert werd op ruim anderhalve minuut tweede en pakte de zilveren medaille. Het brons ging naar Pogacar.



Van der Poel is bezig aan een superjaar. Begin februari werd hij voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden, maar zijn grootste successen volgden op de weg.



De Nederlander won de monumenten Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. In de Ronde van Vlaanderen, ook één van de vijf monumenten (naast Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije) en de koers die hij al twee keer won (2020 en 2022) eindigde hij als tweede achter Pogacar.

In de Tour de France was Van der Poel zeer belangrijk voor sprinter Jasper Philipsen bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Van der Poel hielp de Belg aan vier ritzeges én de groene trui. Voor de Nederlander stond de Tour vooral in het teken van het WK. Met succes, zo bleek in het Schotse Glasgow.



Op het bochtige en heuvelachtige circuit, perfect voor de kwaliteiten van Van der Poel, voelde de Nederlander zich als een vis in het water. Hij versnelde al vroeg twee keer, maar niet voluit. Bij zijn beslissende demarrage had niemand een antwoord, ook rivaal Van Aert en tweevoudig Tourwinnaar Pogacar moesten het hoofd buigen.



De wedstrijd moest na tachtig kilometer worden onderbroken omdat klimaatactivisten zichzelf hadden vastgeplakt aan het asfalt bij een smalle doorgang tussen startplaats Edinburgh en Glasgow, waar tien lokale ronden moesten worden afgelegd. Het oponthoud duurde meer dan drie kwartier. Op dat moment reden negen vroege vluchters voorop. Zij waren kansloos toen Van der Poel en co voorbij vlogen.



Met zijn zege nam Van der Poel revanche voor de mondiale wegwedstrijd van vorig jaar, in september in Wollongong. De Nederlander stapte toen na dertig kilometer af. Van der Poel had in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring in het hotel met enkele kinderen die hem met lawaai op de gang hadden wakker gehouden.

Wil je het WK wegwielrennen nog eens herbeleven? Lees hieronder ons liveblog terug:

Liveblog bekijk belangrijke updates Van der Poel is wereldkampioen! Joop Zoetemelk heeft na 38 jaar een opvolger: Mathieu van der Poel grijpt de regenboogtrui! Bedankt voor het volgen van dit liveblog, graag tot ziens! Nog 1 km Laatste kilometer! Mathieu van der Poel kan volledig genieten van dit enorme succes. Nog 3 km Mathieu van der Poel gaat een solo van 22 kilometer, ondanks een val, afwerken in Glasgow. Indrukwekkend! Nog 5 km Het is een zegetocht voor Mathieu van der Poel. Zijn voorsprong op de achtervolgers: anderhalve minuut. Nederland krijgt na 38 jaar weer een wereldkampioen wegwielrennen! Nog 10 km Mathieu van der Poel is ongekend sterk! De 28-jarige Nederlander rijdt verder weg bij de achtervolgers. Joop Zoetemelk, wereldkampioen in 1985, lijkt na 38 jaar een opvolger te krijgen.



Theo Middelkamp was in 1947 de eerste Nederlander die de regenboogtrui veroverde. Daarna volgde Jan Janssen in 1964, Harm Ottenbros in 1969, Hennie Kuiper in 1975, Gerrie Knetemann in 1978, Jan Raas in 1979 en Zoetemelk in 1985. Nog 14,3 km Laatste ronde voor Mathieu van der Poel! Hij heeft een voorsprong van een halve minuut, ondanks de val van zojuist. Een spektakelstuk eerste klas! Val Van der Poel! Mathieu van der Poel glijdt onderuit op de gladde wegen in Glasgow! De Nederlander blijft echter aan de leiding, maar wat doet dit met het fysiek en vertrouwen? Nog 19 km Mathieu van der Poel rijdt seconde voor seconde verder weg bij Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mads Pedersen. De voorsprong van de Nederlander is achttien seconden. Nog 22 km Mathieu van der Poel rijdt de concurrentie uit zijn wiel! Hij gaat op en over Alberto Bettiol. Wat een aanval van de Nederlander!

