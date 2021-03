Groen licht voor Amstel Gold Race zonder publiek

,,Wij zijn ontzettend blij met het bericht van de overheden dat de Amstel Gold Race op zondag 18 april verreden mag worden. Na de annulering in oktober 2020 hebben wij niet stilgezeten. We zijn in gesprek gebleven met overheden en hebben de plannen tot in detail kunnen uitwerken”, aldus koersdirecteur Leo van Vliet. ,,We zijn ons ervan bewust dat er richting zondag 18 april nog veel kan gebeuren, maar we danken de landelijke en regionale overheden voor hun steun in dit proces. Gezamenlijk kijken we nu vooral positief vooruit naar de dingen die wel mogelijk zijn.”