Groenewegen debuteert in Milaan-Sanremo

De sprinter van Jumbo-Visma wordt in Italië vergezeld door Mike Teunissen, Danny van Poppel, Jos van Emden, de Belg Wout van Aert, de Amerikaan Neilson Powless en de Noor Amund Grøndahl Jansen. Groenewegen vervangt Timo Roosen die nog niet hersteld is van zijn valpartij in Kuurne-Brussel-Kuurne. Groenewegen zou eigenlijk het seizoen een vervolg geven in de Ronde van Catalonië, maar kijkt uit naar een optreden in de 'Primavera'. De Amsterdammer, goed voor twee ritzeges in Parijs-Nice, gaat er vooral heen om ervaring op te doen. ,,Dat is de reden dat ik start. Om mee te doen om de overwinning kom ik waarschijnlijk nog tekort. Met dit jaar de Tour én de Vuelta op mijn programma, hoop ik dat beetje extra kracht en inhoud op te doen om daar volgend jaar wel toe in staat te zijn'', aldus Groenewegen.

In de Ronde van Catalonië, die op 25 maart begint, focust Team Jumbo-Visma zich nu volledig op het algemeen klassement met Steven Kruijswijk, die in de Ronde van Andalusië al derde werd.



,,Het hele team staat daar nu in zijn dienst’', aldus sportief directeur Merijn Zeeman. ,,Nu deze situatie zich voordeed, hebben we alles nog eens op een rijtje gezet. Uiteindelijk is dit het ideale plan B. Het is nooit prettig om programma’s om te moeten gooien, maar hier kon iedereen zich heel goed in vinden. Catalonië zou voor Dylan een investering zijn, maar Milaan-Sanremo is dat ook. Het aantal sprintkansen in Catalonië is gering. Dylan rijdt ook Brugge-De Panne en kan daar wellicht een gooi doen naar de zege.’’