Groenewegen naar Giro en Vuelta: ‘De Tour is dit jaar te lastig’

Groenewegen won de afgelopen jaren vier keer een etappe in de Tour de France, maar gaat het nu dus in de andere grote ronden proberen.



,,De Tour is komend jaar zo lastig dat het als sprinter moeilijk is om je te onderscheiden. De Vuelta start ook nog in Nederland, dat is dus helemaal mooi", zei Groenewegen, die voordat hij in de Giro start ook uitkomt in de rittenkoers Tirreno-Adriatico en de klassieker Milaan-Sanremo.



Groenewegen miste dit jaar in Brussel door een val de kans om de gele trui te veroveren. Later won hij wel de zevende etappe. In totaal boekte Groenewegen dit jaar vijftien overwinningen.