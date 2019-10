Groenewegen rondt ploegwerk af in Tacx Pro Classic

De Nederlandse eendagswedstrijd werd in 2017 voor het eerst gehouden nadat het de Ronde van Zeeland verving op de kalender. In 2017 won Timo Roosen en vorig jaar was Peter Schulting de sterkste in de koers van Middelburg naar Neeltje Jans.



Dit jaar was Jumbo-Visma de grote favoriet, met onder andere Groenewegen, Jos van Emden, Roosen en Mike Teunissen in de ploeg. Maar de concurrentie was sterk, vooral vanuit de hoek van Deceuninck-Quick Step, dat onder andere Viviani en Florian Sénéchal meenam naar Zeeland.



De wedstrijd eindigde zoals verwacht in een massasprint. Jumbo-Visma deed uitstekend werk voor sprinter Groenewegen. Teunissen zette de kopman perfect af en Groenewegen beloonde het werk van zijn ploeg door naar de zege te sprinten in Neeltje Jans. Plek twee was voor Viviani en de 25-jarige De Kleijn (Metec-TKH) mocht als derde mee op het podium. Teunissen bevestigde de dominantie van Jumbo-Visma door vierde te worden.